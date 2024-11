Città digitali: Cesena è ottava in Italia

Anche in questa edizione, la valutazione delle città è stata articolata in tre dimensioni (sulla base di 39 indicatori costruiti su circa 200 variabili) che hanno mostrato caratteristiche e dinamiche diverse: la dimensione “Amministrazioni digitali” riguarda la digitalizzazione dell’attività amministrativa, tra siti web, fruizione dei servizi online e adozione delle piattaforme nazionali; quella “Comuni aperti” analizza il livello di utilizzo dei social media, la diffusione di dati aperti e la fruibilità di app; “Città connesse” la trasformazione digitale dei servizi urbani tra sviluppo di reti di connessione, sistemi di sensori e device collegabili, strumenti per l’elaborazione dei flussi informativi e analisi dei dati.

Si tratta della graduatoria IT City Rank 2024 redatta da Forum Pa che monitora i comuni capoluogo su specifici indicatori di trasformazione digitale. La rilevazione è arrivata alla tredicesima edizione e Cesena, dopo essere entrata formalmente tra le città oggetto di monitoraggio nel 2022, anno in cui si collocava al ventesimo posto, ha guadagnato posizioni importanti anche grazie alle progettualità sviluppate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) assegnate all’Ente.

Cesena è tra le città più digitalizzate d’Italia e conquista l’ottavo posto della classifica nazionale stilata su 110 capoluoghi in relazione ai servizi online, il sesto con riferimento ai social media, e il 16esimo gradino nazionale per digitalizzazione urbana.

Cesena, annoverata tra le città maggiormente digitalizzate d’Italia, ai primi tre posti in regione con Modena e Piacenza, e prima in Romagna, ottiene un punteggio di 79 su 100 e si piazza all’ottavo posto della graduatoria nazionale a pari merito con Messina, Parma, Perugia e Roma. “Il lavoro svolto nell’ultimo decennio – commenta il sindaco Enzo Lattuca – con ulteriore impulso dal 2020, anno in cui la pandemia da Covid-19 ha condizionato in modo decisivo le modalità di erogazione di servizi al cittadino, ha sortito gli effetti auspicati semplificando il rapporto tra l’Ente e i cittadini che accedono a tutti i servizi comunali da casa, tramite computer o smartphone, riducendo i tempi di attesa e senza doversi necessariamente spostare. Al potenziamento significativo dello Sportello facile digitale, e al relativo consolidamento delle piattaforme abilitanti come Spid, PagoPA, AppIO, si somma la diffusione di strumenti online per l’abilitazione di servizi nuovi o in cui il digitale permette un significativo ampliamento delle funzionalità soprattutto dal punto di vista della maggiore attivazione della partecipazione civica, e la messa a disposizione di una piattaforma, CesenaSegnala, attraverso cui poter segnalare disservizi urbani georeferenziando e allegando file con la possibilità di seguire facilmente online l’iter della segnalazione, dalla presa in carico alla sua chiusura”.

È proprio in questo contesto di crescita e “maturità digitale” che si colloca l’Agenda digitale e smart city, uno dei sei obiettivi specifici che legano la strategia alle quattro sfide del Patto per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia-Romagna, che intende sviluppare un ecosistema digitale di comunità per combattere il digital divide e la marginalità digitale potenziando l’infrastruttura, le competenze di cittadini, Enti e imprese come opportunità di sviluppo abilitante.

In ambito di vallata, inoltre, i sei Enti (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto) hanno dato avvio a un nuovo progetto di diffusione della cultura digitale sul territorio supportato da un finanziamento di 172.500 euro assegnato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando riguardante l’apertura di Punti Digitale Facile. Il progetto presentato dall’Unione è risultato, insieme ad altri 4 progetti, il più meritevole in termini di punteggio complessivo assegnato sul totale dei candidati, a dimostrazione della solidità delle azioni che si intendono sviluppare nei prossimi mesi.