Ciclismo, “Coppi e Bartali” a Cesena: come cambia la viabilità giovedì 27 marzo

La gara entrerà nel territorio di Cesena da Longiano verso Calisese intorno alle ore 14 per proseguire poi in direzione Sorrivoli. Da qui nuovamente verso Calisese e ancora Sorrivoli (circuito 2 giri) per svoltare poi al terzo passaggio in direzione Saiano e impegnare il percorso dei Gessi grandi. I ciclisti percorreranno a questo punto via Don Minzoni (ore 15.14), svolteranno a sinistra in direzione Ponte Abadesse per proseguire la corsa in località Diolaguardia. Nuova tappa a Saiano (secondo ed ultimo giro), ritorno sui Gessi grandi e lungo via Don Minzoni. Da qui raggiungeranno via del Tunnel e per finire viale Mazzoni, all’altezza di piazza San Domenico, dove sarà allestita l’area di arrivo. I primi ciclisti sono attesi intorno alle ore 15:45.