Cibo e lusso: all’evento clou dell’anno sarà rappresentata anche Gambettola

Il re della pizza invitato all’evento clou del food. Marco Farabegoli dal 2009 è lo chef che guida la pizzeria Da Neo, esercizio che ha fatto scuola e ha ospitato negli anni gruppi di chef arrivati anche dall’estero per imparare l’arte della pizza.

In arrivo la 9a edizione de “Gli artisti dello streetfood”, evento estivo ideato dalla famiglia Cerea e ospitato come ogni anno a “La Cantalupa”, quartier generale del ristorante tristellato “Da Vittorio” a Brusaporto (Bergamo). ll tema per l’edizione 2025 è “Tropical Night”, un omaggio ai climi caldi ed ai sapori esotici, in linea con le alte temperature dell’estate italiana. Si svolge il 23 luglio, nel tempio del cibo stellato, dove saranno all’opera chef italiani e internazionali per un incontro tra la gastronomia d’autore e le tradizioni del cibo da strada.

La location

Attorno al ristorante più stellato d’Italia, con un giro d’affari di 100 milioni di euro, si trova un grande parco del gusto. Da un decennio la famiglia Cerea anima gli spazi de “La Cantalupa”, cuore pulsante del ristorante Da Vittorio, e l’area si trasforma in un luogo dove si mescolano sapori e menù originali, con un allestimento che assomiglia ad un luna park dedicato al cibo. Si offre un’ampia libertà creativa agli chef e agli street fooders invitati che presenteranno loro creazioni, mantenendo però un filo conduttore come da tema.

La soddisfazione di Farabegoli

«I circa mille biglietti per gli ospiti partecipanti all’evento sono andati da tempo a ruba sebbene fossero costosissimi – riferisce Farabegoli – io invece farò parte della schiera di 45 street food posizionati nel parco. Il gancio per essere invitato è stato Alessio Rovetta, responsabile panificazione del ristorante “Da Vittorio” che nel 2013 avevo conosciuto all’Università della Pizza, nella sede del Molino Quaglia a Vighizzolo d’Este dove abbiamo fatto insieme un corso di 8 settimane. Penso di portare dalla Romagna una pizza molto semplice come ingredienti, che abbracci la classica piadina con dentro prosciutto crudo, squacquerone, rucola e fichi caramellati, tutti ingredienti romagnoli e a km zero, e valuterò cos’altro. Si tratta di proporre piccoli assaggi , con me avrò come collaboratore al parco l’amico Mirko Montanari che lavora come chef al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico».

Trasferta senza ripercussioni

A Gambettola non chiuderà l’attività della pizzeria: «Ho un bel team affiatato – afferma Farabegoli – che può operare anche senza la mia presenza fisica, con lo chef Matteo Zoffoli e i collaboratori Elisa Fabbri, Nicole Bastoni e Ilaria Mancinelli».