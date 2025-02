Ci sono 150 nuovi alberelli al parco Cesuola di Cesena piantati dagli alunni

Muniti di vanga e paletta nella mattinata di ieri gli studenti di tredici classi delle scuole primarie del terzo circolo didattico di Cesena si sono dati appuntamento al parco Cesuola per piantare 150 alberelli messi a disposizione da Vivai Casadei. L’attività si è svolta nell’ambito del progetto ‘La scuola è la città: laboratorio aperto di competenze cortesi’ coordinato dall’Associazione Controvento in collaborazione con il Comune di Cesena, la Direzione Didattica Terzo Circolo, l’Università di Bologna, la Cooperativa Cils, l’Associazione Apeiron.

Nei giorni che hanno preceduto la messa a dimora degli alberi i genitori delle quattro scuole del circolo – ‘G. Carducci’, ‘Don Baronio’, ‘A. Saffi’ e ‘S. Mariani’ – hanno scavato le buche. A questa iniziativa inoltre hanno collaborato i volontari del quartiere Centro Urbano, i ragazzi del pollaio sociale della Cils, gli studenti in Service Learning dell’Universita di Bologna, educatori e utenti di cooperative educative del territorio. “Lo scopo di questa bella attività – commenta l’Assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – è di contribuire alla crescita del verde pubblico cittadino consolidando la relazione che lega i cesenati alla natura e al paesaggio. Non a caso l’idea è nata dall’intuizione di una mamma di due studenti della scuola ‘Carducci’ ed è stata bene accolta dai partner del progetto perché si inserisce pienamente tra le azioni previste da questo progetto triennale. Insegnanti, famiglie, bambini, associazioni locali ed educatori sono protagonisti assoluti del percorso ‘La scuola è la città’ promosso con lo scopo di creare occasioni di incontro e scambio ma anche di aggregazione. Non capita spesso infatti che i genitori dialoghino tra loro fuori dall’orario scolastico o che le scuole, attraverso le rispettive direzioni didattiche, creino rete facendo squadra rispetto a determinate tematiche, come ad esempio quello dell’inclusione delle bambine e dei bambini che provengono da altre culture e da altri paesi”.

Il ‘La scuola è la città: : laboratorio aperto di competenze cortesi’ è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile avviato nell’ambito del bando “Vicini di scuola 2022”, e implementato da “Controvento”, Società Cooperativa Sociale Onlus, insieme all’Amministrazione comunale di Cesena, il Dipartimento di Psicologia dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, Apeiron, C.I.L.S. Cooperativa Sociale per l’Inserimento Lavorativo e Sociale, Terzo Circolo didattico di Cesena rappresentato dal dirigente Enrico Flamigni e valutato dal Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.