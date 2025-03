“Chi la fa l’aspetti”: deiezioni dei cani e rischio multe a Cesena, in azione le Guardie Ecologiche Volontarie

Parte oggi la nuova campagna di sensibilizzazione indirizzata ai proprietari di cani residenti in città e ideata dall’Amministrazione comunale di Cesena insieme al raggruppamento delle Guardie giurate ecologiche. Obiettivo principale di questo nuovo ciclo di appuntamenti pubblici, su strada, è infatti il contrasto all’abbandono delle deiezioni canine che, si ricorda, è un comportamento sanzionabile.

Saranno le Gev, riconoscibili grazie alla loro divisa e al tesserino di cui ciascun volontario è munito, a incontrare i cittadini e tutti i possessori di cani nelle giornate di oggi, mercoledì 5, e di mercoledì 12, 19 e 26 marzo. Nel corso delle fasce orarie condivise da Comune e raggruppamento cesenate, le volontarie e i volontari pattuglieranno in divisa le vie del centro storico e le aree verdi dove frequentemente si riscontra una mancata raccolta delle deiezioni animali. È questo il caso di via Fantaguzzi, di piazza del Popolo, piazzetta Amendola, delle vie Sacchi, Chiaramonti, Uberti, Braschi, di piazza della Libertà, via Montalti, Serraglio, vicolo Morsiani, via Aldini, viale Carducci e viale Gaspare Finali procedendo verso Porta Trova, i corsi Garibaldi e Mazzini, oltre ai parchi pubblici, quali Ippodromo, per Fabio e Cesuola.

“Tutti noi – commenta l’assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani – abbiamo a cuore la pulizia della nostra città e, più in generale, l’igiene pubblica. Passeggiare per una via, una piazza o un parco puliti accresce la bellezza e la vivibilità di quel dato luogo e consente a tutti, dai bambini alle persone anziane o con disabilità, di vivere pienamente lo spazio pubblico. Nonostante questo, in alcune zone della città capita di imbattersi in deiezioni abbandonate che creano disagi di ogni tipo e compromettono il decoro e l’immagine della città. Con questo ciclo di giornate informative e di sensibilizzazione – prosegue l’assessore – non solo vogliamo mettere in rilievo questo aspetto ma ci poniamo l’obiettivo di informare chi non si prende cura dello spazio urbano. Raccogliere gli escrementi del proprio animale da compagnia è un atto di civiltà, oltre che di buona educazione. Ringraziamo per questo le Guardie ecologiche volontarie, donne e uomini altamente qualificati che si mettono a servizio della collettività fornendo un servizio di rilevante importanza”.