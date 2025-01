Che sorpresa a Cesena: solo posti in piedi per seguire “Platone e la sua filosofia”

«Platone è per tutti? Evidentemente sì!». C’è grande soddisfazione e un po’ di stupore, alla Biblioteca Malatestiana. Una platea molto ricca e con posti a sedere esauriti presto ha contraddistinto infatti il primo appuntamento del ciclo di conferenze “Platone per tutti. 4 lezioni per chi di filosofia non sa niente e vuole saperne qualcosa” proposto dalla Biblioteca Malatestiana e l’associazione culturale ‘La Parola’.

In accordo con il relatore, Riccardo Caporali, professore dell’Alma Mater - Università di Bologna, si è scelto il metodo della ‘lezione’, diversa dalla conferenza e dalla banalizzazione estrema, oggi piuttosto diffusa in Italia e per la quale la parola filosofica rischia di cedere alla chiacchiera. Lezioni rigorose, quindi, con tutte le procedure del caso (a partire dall’interlocuzione tra il docente e i frequentanti); ma lezioni di base, rivolte preferibilmente a coloro che non hanno particolari conoscenze filosofiche: adulti non esperti, studenti alle prime armi, “curiosi” di filosofia. Tutte le lezioni verteranno prevalentemente sul capolavoro di Platone, il dialogo ‘La Repubblica’. Prossimi appuntamenti sempre alle 16 del 2, 9 e 16 febbraio.