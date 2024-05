Cesenatico, verbale per la sosta di un camper annullato dal Giudice di Pace: “Non crea turbative alla circolazione”

Con una recente sentenza del 9 aprile 2024, a distanza di quattro anni dalla precedente pronuncia, il Giudice di Pace di Forlì ha annullato un altro verbale del Comune di Cesenatico emesso per divieto di sosta permanente alle autocaravan istituito con ordinanza comunale n. 134/2019. Il caso riguarda la contestazione del 3 novembre 2023 alla signora che con il proprio veicolo si trovava in via Eroi della Resistenza. La Polizia locale contestava alla camperista la violazione dell’articolo 7 del Codice della Strada per aver sostato nonostante il divieto di sosta permanente 0-24 agli autocaravan.

Con il supporto dell’associazione nazionale Coordinamento Camperisti il verbale è stato impugnato: a motivo del ricorso venivano eccepite, tra le varie, l’illegittimità dell’ordinanza comunale n. 134/2019 istitutiva del divieto per violazione di legge – nella specie, violazione dell’articolo 6, comma 4 lett. b) e dell’articolo 185 del Codice della Strada – nonché per eccesso di potere. Il Comune di Cesenatico si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto dell’opposizione, ma con sentenza depositata all’inizio del mese scorso il Giudice di Pace di Forlì disapplicava l’ordinanza n. 134/2019 in quanto carente in punto di motivazione con riferimento alla pretesa turbativa alla circolazione che sarebbe stata arrecata dagli autocaravan nonché in contrasto con l’articolo 185 del Codice della Strada.

Stante l’illegittimità dell’atto presupposto, il verbale veniva pertanto annullato. Si tratta della seconda sentenza di annullamento relativa allo stesso divieto e l’esito ha spinto il Coordinamento a chiedere all’Amministrazione «un immediato intervento correttivo revocando i divieti anticamper e la rimozione delle relative segnaletiche stradali» e al Ministero del turismo «che escluda dal bando di finanziamento di 32,8 milioni di euro, inerente la promozione di Aree , i Comuni che hanno ancora in vigore delle segnaletiche stradali o delle ordinanze che limitano la circolazione e la sosta alle sole autocaravan oppure dei parcheggi con tariffe dirette alle autocaravan in violazione di quanto previsto dal Codice della Strada».