A Cesenatico svastiche e insulti sui manifesti di Bonaccini, il Pd sporge denuncia. “Nel pomeriggio di ieri - si legge in una nota - sono apparse scritte di insulti e simboli nazisti a imbrattare i manifesti elettorali di Stefano Bonaccini affissi in via Negrelli in vista delle elezioni europee. Valentina Montalti - segretaria del Partito Democratico di Cesenatico – si è subito recata alla caserma dei Carabinieri di Cesenatico e ha sporto denuncia contro ignoti. Tutto il Partito Democratico di Cesenatico esprime vicinanza al presidente della Regione Emilia-Romagna, ribadendo il sostegno ai suoi candidati in questo finale di campagna elettorale”.