Cesenatico, Servizio Civile: 9 posti disponibili

È attivo il bando per il Servizio Civile Universale promosso dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale: per il Comune di Cesenatico saranno messi a disposizione 9 posti da assegnare a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda. Nello specifico: un posto al Nido Girasole, due posti alla Biblioteca Comunale, due posti a Casa Moretti, un posto al Palazzo del Turismo, un posto all’URP, un posto all’Ufficio Scuola, un posto al Centro Sociale Cesenatico Insieme. Possono partecipare i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno. La scadenza è fissata per le ore 14 dell’8 aprile 2026. I due Open Day il Biblioteca Comunale sono previsti venerdì 20 marzo dalle 15.30 alle 18.30 e lunedì 23 marzo dalle 15.30 alle 18.30.

L’impegno richiesto per i volontari è di 1.145 ore annuali con 25 ore settimanali e 5 giorni di servizio per tutti i progetti e tutte le sedi. I lavoratori avranno diritto a 20 giorni di permesso retribuiti, 15 giorni di malattia retribuiti con un rimborso spese mensile netto di 519,47 euro. Il link per inoltrare la domanda è disponibile sul sito dell’Arci Servizio Civile Cesena e anche sul sito istituzionale del Comune di Cesenatico. Per poter inviare la domanda, tassativamente entro le 14 dell’8 aprile 2026, è necessario avere lo SPID e collegarsi alla piattaforma DOL collegandosi a domandaonline.serviziocivile.it o attraverso il sito di Arci Servizio Civile www.arciserviziocivile.it/cesena. Gli interessati possono contattare Arci Servizio Civile Cesena per richiedere informazioni e scoprire i vari progetti dislocati nelle sedi del territorio.