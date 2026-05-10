Cesenatico, Olimpiadi della matematica: vince Ciro Urselli, del liceo scientifico di Taranto

Si chiama Ciro Urselli e frequenta il Liceo scientifico “Battaglini” di Taranto il giovane genio dei numeri che ha vinto la finalissima della 42a edizione delle Olimpiadi della matematica, che si è chiusa ieri con la premiazione al palasport di Cesenatico. Con 28 punti ha preceduto di una lunghezza Enea Gastaudo, dell’Iss “Copernico-Luxemburg” di Torino. Al terzo posto, a parire merito, Federico Roccaforte, dell’Iss “Marchesi” di Mascalucia, e Marcel Stologan, del Liceo scientifico “Respighi” di Piacenza. In posizione un po’ più arretrata, con 23 punti che gli sono valsi una delle medaglie d’argento, Alessandro Damiani, della classe 5a Fs Liceo scientifico “Righi”, che dopo essersi già messo in luce negli anni passati è stato il migliore tra gli studenti delle scuole del Cesenate, davanti a Michele Buttaro (17 punti), iscritto sempre al “Righi”.