Cesenatico. Importuna gli avventori di un locale e aggredisce i carabinieri: arrestato

CESENATICO. Lo scorso weekend, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cesenatico hanno arrestato uno uomo di 41 anni di origine marocchina per resistenza, violenza, minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. I militari sono intervenuti presso un esercizio pubblico, dove l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica aveva ripetutamente importunato sia gli avventori che i dipendenti. Alla vista dei militari il 41enne, dopo essersi rifiutato di fornire i propri documenti di identità, ha proferito ripetutamente frasi oltraggiose nei confronti degli operatori, scagliandosi poi violentemente contro di loro per sottrarsi al controllo, strattonandoli vigorosamente e colpendoli con calci alle gambe. Fermato e condotto in caserma, dopo le formalità di rito è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cesenatico. Stamattina, difeso dall’avvocato Francesca Versari, l’arresto dell’uomo è stato convalidato dal giudice Marco De Leva. Avrà l’obbligo di firma, in attesa del giudizio direttissimo nel prossimo mese di marzo.