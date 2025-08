Cesenatico, dorme in spiaggia e il bagnino chiama la polizia perché non può lavorare

CESENATICO. Tanti controlli e anche qualche denuncia. Questo il bilancio dei giorni scorsi del presidio di polizia di Cesenatico. In una colonia abbandonata di Ponente è stato trovato un 18enne tunisino in Italia senza fissa dimora già denunciato in passato per furti e danneggiamenti commessi a Cesena e per reati come resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e altro commessi nella struttura in Campania dove era ospite da minorenne. Nei suoi confronti si è proceduto per violazione delle norme sul soggiorno degli stranieri e sono in corso accertamenti per una eventuale espulsione.

Sempre a Cesenatico un pregiudicato 50enne campano è stato trovato alla guida di un veicolo senza la patente che gli era stata ritirata in luglio.

Un altro intervento è stato fatto a Villamarina dove un bagnino ha denunciato la presenza di una persona che dormiva nello stabilimento impedendogli di svolgere il lavoro. L’uomo, un 40enne marocchino, è stato denunciato per violazione sulle norme del soggiorno in Italia.