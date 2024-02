Cesenatico. Denunciato per violenze domestiche viola i provvedimenti di allontanamento e viene arrestato

CESENATICO. I carabinieri di Cesenatico hanno arrestato un uomo per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie. La misura era scattata pochi giorni prima a seguito di una denuncia presentata dalla moglie per maltrattamenti contro familiari e conviventi. L’uomo, accusato di violenze domestiche, aveva rifiutato l’applicazione del braccialetto elettronico e quindi gli era stato imposto il divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena. Ma i militari lo hanno notato a bordo della propria autovettura, mentre transitava sulla via Nazionale Adriatica del comune di San Mauro Pascoli e pertanto, essendo questa una violazione della precedente misura cautelare, lo hanno fermato e portato in caserma dove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Cesenatico. Il giorno seguente, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in un comune ubicato in un’altra provincia dell’Emilia Romagna.