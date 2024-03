Cesenatico, assegnati arena beach e circolo tennis con migliorie da eseguire

L’Arena Beach sulla spiaggia di piazza Costa e il Circolo Tennis di via Abba sono stati assegnati tramite bando. La prima cambia gestione, mentre per il secondo ha vinto la “linea della continuità”, ma con un nuovo innesto.

Si sono concluse due giorni fa le procedure per affidare i due impianti sportivi e l’amministrazione comunale, per favorirne l’ammodernamento, ha chiesto nei bandi di proporre anche progetti di rigenerazione supportati da un piano di fattibilità economico finanziaria. La riqualificazione e l’ammodernamento e la successiva gestione sono stati accompagnati dalla previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile.

Arena Beach

Per l’Arena Beach sulla spiaggia centrale a ridosso di piazza Andrea Costa, il nuovo aggiudicatario è la “Meet Up Asd” di Cesenatico. Ha presentato un progetto di potenziamento dell’impianto di illuminazione con due nuovi torri faro, una passerella per l’accesso dei disabili e un centro servizi con docce, a favore dei frequentatori della spiaggia libera. Si prevede inoltre la realizzazione di un impianto fotovoltaico, anche con ricarica per le colonnine e-bike. La società garantirà presidio costante dell’area con tariffe per uso singolo del campo, abbonamenti e convenzioni con le associazioni. Verranno inoltre programmati settimanalmente vari appuntamenti e anche una beach week per promuovere gli sport da spiaggia. L’investimento previsto è di 109.800 euro e la convezione avrà validità fino al 2033. Nell’ultimo triennio l’arena era stata gestita in forma congiunta dalle associazioni sportive dilettantistiche “Beach Volley University” e “Beach Volley Cesenatico”.

Quello spazio si è imposto all’attenzione nazionale e internazionale per gli sport da spiaggia, grazie alla sua centralità, funzionalità e alle potenzialità turistiche. Circolo Tennis.

Circolo Tennis

Il “Circolino” di via Cesare Abba è stato assegnato con la novità di un raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle Asd “Be Padel” di Cesena e “Tennis Club Parckin”, sotto la presidenza di Lorenzo Tavani, che già gestiva precedentemente quell’impianto. L’aggiudicatario ha presentato un progetto per migliorare l’accessibilità negli spogliatoi maschili e femminili e per convertire un campo da tennis in due campi separati da padel, pickleball e rapatennis (gioco italiano che combina elementi dei racchettoni, del padel e del tennis, e da qui deriva il nome). Verrà inoltre consolidata e regolarizzata l’area esterna per la somministrazione e si procederà a effettuare interventi di efficientamento energetico sul sistema di riscaldamento e di illuminazione. L’investimento previsto è di 175.900 euro e la durata della convezione è fino al 2032. Sede della tradizione tennistica di Cesenatico, i campi di via Abba sono due coperti nella stagione invernale, mentre d’estate diventano sei outdoor, con tanto di centro e club house.