Cesena, ztl: videocontrolli potenziati nei varchi con interventi su 20 impianti

È scoccata l’ora per dare un giro di vite nei controlli degli accessi alle zone a traffico limitato rafforzando la videosorveglianza sui varchi. Nello scorso mese di marzo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato un progetto presentato dal Comune di Cesena, che prevede lo spostamento di due impianti (quelli in via Braschi e in via Montanari), la sostituzione di altri tre impianti e l’installazione e attivazione di ulteriori 15 nuovi per la rilevare gli accessi dei veicoli nelle ztl e nelle aree pedonali della città.

Gli interventi

Per concretizzare questo piano di ampliamento del videocontrollo (il cui primo progetto di fattibilità risale a quasi tre anni fa), non solo in entrata nelle aree off-limits alla circolazione ma anche in uscita, sono necessari vari lavori. Si va dall’adeguamento degli armadi stradali esistenti e dei quadri elettrici per inserire componenti di trasmissione dati dedicati all’impianto di controllo elettronico dei varchi all’installazione di nuovi pali di sostegno, dal posizionamento e cablaggio di 8 nuove telecamere Ocr al recupero di 6 già esistenti, recuperate da modifiche ai varchi esistenti. Una società di Monza, la “Project Automation Spa”, è stata di recente incaricata di realizzare queste opere.

I costi

Il costo degli interventi impiantistici è di 176mila euro. Ci saranno poi da effettuare anche alcuni lavori edili, a cui vanno aggiunte altre voci di spesa come quella per l’archeologo incaricato della sorveglianza, che fanno salire a 280mila euro totali l’impegno economico da sostenere. Buona parte di questa somma, per la precisione 175mila euro, è coperta da un finanziamento della Regione, che ha recepito un decreto del Ministero dell’ambiente di fine 2019, che metteva a disposizione risorse proprio per interventi finalizzati al controllo automatico delle restrizioni alla circolazione introdotte dai Piani regionali per salvaguardare la qualità dell’aria.

I punti messi sott’occhio

Il potenziamento dei controlli con occhi elettronici interessa via Chiaramonti (all’intersezione via Mulini), nel varco in uscita; via Mura Eugenio Valzania, nel varco in entrata e uscita; corso Comandini (zona Porta Santi), nel varco in entrata; via Sostegni (all’intersezione con via Padre Vicinio da Sarsina), nel varco in uscita; via Pescheria, nel varco in entrata; via Isei (all’intersezione con via Manfredi), nel varco in entrata; via Quattordici, nel varco in entrata; via Porta Fiume intersezione (all’intersezione con viale Mazzoni), nel varco in entrata e in uscita; via Porta Fiume (all’intersezione con via IX Febbraio), nel varco in entrata; via Porta Fiume (all’intersezione via Battistini), nel varco in uscita; via Armellini (all’intersezione con via Battisti), nel varco in uscita.

Lavori al varco di via Montanari

Domani pomeriggio, per 4 ore e mezzo (dalle 14 alle 18.30) questa preparazione dell’inasprimento dei controlli per individuare e sanzionare chi accede alle ztl e alle aree pedonali senza essere autorizzato inizierà a diventare visibile a seguito di alcuni lavori di predisposizione che sono stati affidati alla ditta cesenate “Baraghini Costruzioni Generali”. Riguardano il varco in uscita in via Cesare Montanari e renderà indispensabili pesanti modifiche alla circolazione. Il cantiere sarà infatti allestito in corrispondenza della strettoia che precede l’intersezione con via Mura Porta Santa Maria. Quel passaggio è l’unico punto di uscita dal centro storico per chi vi entra dal varco di Porta Santi in orario di inattività delle restrizioni per la ztl e per i residenti dei corsi Comandini, Garibaldi e delle strade che confluiscono lì, oltre a parte di via Isei. Inoltre, via Montanari è interessata dal transito delle linee di trasporto pubblico numero 4 e 5 (i mini-bus ecologici), per cui si dovrà temporaneamente modificare il percorso di entrambe le corse di andata e ritorno tra il parcheggio scambiatore del cimitero e la stazione ferroviaria. La scelta di concentrare le lavorazioni nelle ore pomeridiane è stata fatta per limitare i disagi dovuti alla chiusura di quello un importante varco di uscita dal centro storico e dove transita un numero considerevole di mezzi, ma per quel che riguarda la mobilità con veicoli a motore privati saranno inevitabili per quelle 4 ore e mezzo divieti di transito, anche pedonale, in un tratto di via Montanari e poi inversioni di senso di marcia in via Sostegni, e ancora relativi obblighi di svolta. Infine, sempre dalle 14 alle 18.30, verrà spento il varco ztl in corso Garibaldi, all’intersezione con via Montanari, mostrando sul pannello una scritta luminosa di “ztl non attiva” per chi intende uscire dal centro storico.