Cesena, yoga, pilates e tai chi nei parchi con “Muoviti che ti fa bene”

Lo yoga, una delle attività più frequentate, sarà di casa al Parco Ippodromo (lunedì e giovedì) e al Parco della Casa Rossa di Ponte Pietra (martedì e venerdì). Chi invece volesse apprendere i segreti del Tai Chi potrà recarsi sulla collina di Lizzano al Parco di Villa Silvia Carducci nelle giornate di martedì e venerdì. Gli appassionati di ginnastica funzionale potranno inserire nel navigatore l’indirizzo dell’area verde di via Zamboni a San Vittore ogni lunedì e giovedì, mentre chi ama il pilates potrà scegliere se frequentare il Parco Vigne o il Parco per Fabio (entrambi lunedì e giovedì). Se lo sport fa bene da giovani diventa fondamentale quando i capelli ingrigiscono e proprio in quest’ottica non mancheranno le consuete attività mirate agli sportivi “senior” sopra i 65 anni: la ginnastica dolce (lunedì e giovedì, sia al Parco per Fabio che alle Vigne) e la “Camminata Lenta”, il ciclo di incontri del lunedì pomeriggio al Parco per Fabio riservato a chi utilizza il carrello deambulatore.

Proprio per le peculiari caratteristiche dei partecipanti questa è l’unica attività che richiede un preventivo incontro con l’istruttore che verrà effettuato il 30 giugno alle 10. Una tradizione che si ripete dal 2010 e che è entrata nel cuore dei cesenati come testimoniano le richieste di informazioni che già da qualche giorno stanno arrivando alla pagina Facebook di Muoviti che ti fa bene.

“Ogni anno in questo periodo iniziano ad arrivare i messaggi di chi è stato con noi nell’estate precedente - racconta Nicoletta Tozzi, ex azzurra di atletica leggera e ideatrice dell’iniziativa - La manifestazione è nata con lo scopo di sensibilizzare le persone sull’importanza dell’attività fisica per la salute. Nel corso degli anni è diventata un appuntamento fisso nell’estate dei cesenati, ed è cresciuta fino ad annoverare oltre 7000 presenze. É proprio la soddisfazione che ad ogni estate ci dimostrano i partecipanti che ci spinge ad andare avanti cercando di fare sempre meglio”.

Il programma delle attività

Parco Ippodromo. Yoga (dal 3 giugno al 5 settembre, lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.15.

Parco di Villa Silvia. Tai Chi (dal 4 giugno al 12 luglio, martedì e venerdì dalle 19.00 alle 20.15).

Parco della Casa Rossa Ponte Pietra. Yoga (dal 4 giugno al 12 luglio, martedì e venerdì dalle 19.00 alle 20.00).

Area verde via Zamboni San Vittore. Ginnastica Funzionale (dal 3 giugno all’11 luglio, lunedì e giovedì dalle 19.15 alle 20.00).

Parco vigne. Ginnastica dolce (dal 3 giugno al 5 settembre, lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00).

Pilates (dal 3 giugno all’11 luglio, lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.00).

Parco per Fabio. Camminata lenta (dal 3 giugno all’8 luglio, lunedì dalle 17.30 alle 18.30).

Ginnastica dolce (dal 3 giugno all’11 luglio, lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00).

Pilates (dal 3 giugno all’11 luglio, lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.00).