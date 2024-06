Cesena Volley Over 55: tempo di debutto ai mondiali di Milano

Un’avventura che nasce dall’amicizia e costruita sul vero spirito di squadra. Sono partiti alla volta del torneo IVVA di Milano i componenti della squadra di Cesena Volley Over 55, veri e propri veterani della pallavolo che nella giornata di ieri sono stati ricevuti dall’Amministrazione comunale in vista della tanto attesa competizione in programma in Lombardia.

L'evento, organizzato dall' IVVA - Veteran Volleyball Association e dall' IBLOCK BVC Beach Volley Club Milano, vedrà la partecipazione di trenta nazioni, circa mille atleti e coinvolgerà quattro strutture sportive. Il torneo si svolgerà da oggi, martedì 11 a sabato 15 giugno, richiamando sportivi da tutto il mondo.

Oggi debuttano alle 17 contro Swiss Volley Masters (Svizzera).

La delegazione di Cesena include l’allenatore Gabriele Gozi, il secondo allenatore Luigi Pedrelli, e i giocatori Graziano Zaghi, Roberto Stella, Beppe Saragoni, Raffaello Ricciotti, Daniele Muccioli, Maurizio Graziani, Paolo e Sandro De Angeli, Enrico Biguzzi, Tarquinio Battistini, Nicola Battistini, Oscar Mazzotti, Raffaele Franzoni e Danilo Mastrocinque.

La squadra delle vecchie glorie della pallavolo cesenate dal 2018 organizza il torneo “Forza Paul”, a ricordo di Paolo Benvenuti. Vincitrice in tutte le edizioni del torneo, la formazione composta dai suoi amici e compagni di squadra, il team “All Stars”, ha dato vita al progetto Cesena Volley Over 55 dapprima allenandosi a Cesenatico e più tardi iscrivendosi al torneo che in questi giorni si disputa a Milano.

Sotto la direzione tecnica di Memo Grosso della IVM (Italian Volley Master), l'iniziativa evidenzia l'importanza dello sport per migliorare la qualità della vita. In campo scenderanno un migliaio di giocatori, la metà provenienti da rappresentative di tutto il mondo e la restante parte, da società italiane. Per cinque giorni, si affronteranno in competizioni piene di agonismo e divertimento sui campi di volley e beach volley.