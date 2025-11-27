Cesena: “Voci di Montagna”: il coro del Cai sul palco del Victor sabato 29 novembre

Sabato 29 novembre, alle ore 16, al Cineteatro Victor di San Vittore il coro Cai Cesena si esibirà nel concerto “Voci di Montagna”, diretto da Barbara Amaduzzi. Ad accompagnare alla tastiera ci sarà il m° Terzo Campana, e alcuni brani vedranno l’intervento del violinista Piero Raffaelli. Non solo: sul palco salirà anche il tenore Paolo Gabellini, che eseguirà alcune arie. A presentare l’evento sarà Tommaso Magalotti, storico socio Cai.

Nato nella primavera del 2005 all’interno della sezione Cai di Cesena (che quest’anno compie 60 anni), il coro è attualmente formato da circa 25 elementi suddivisi in 4 sezioni (due femminili: soprani e contralti; due maschili: tenori e bassi). Il suo repertorio – di cui offrirà un saggio nel concerto - spazia dai canti alpini alle cante romagnole, dalla musica della tradizione popolare al canti religiosi.

Il concerto si inserisce nell’ambito della rassegna “Note di gusto”. Ingresso: 5 euro. Per informazioni e prenotazioni si possono chiamare i numeri 375 6700022.