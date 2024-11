Cesena, “Vivi il verde”: una domenica speciale al Museo dell’Ecologia

A Cesena le porte del Museo dell’Ecologia (via Pietro Zangheri, 6) tornano a spalancarsi per una nuova iniziativa rivolta a tutti, a partire dai visitatori più piccoli. Si tratta dell’ultimo appuntamento del progetto “Vivi il verde” dedicato ad una rassegna regionale di passeggiate patrimoniali nel parco della Rimembranza. L’appuntamento è per domenica 1° dicembre, alle ore 15, con “Immersi nel verde tra natura e teatro”. Il pomeriggio sarà animato da una performance teatrale itinerante per raccontare la storia e le particolarità naturalistiche-culturali del Parco. Per prendere parte o per richiedere ulteriori informazioni è consigliato contattare lo 0547-356445 oppure inviare una mail a museoecologiacesena@atlantide.net.