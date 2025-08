Cesena, “Vivere il Tempo”: un patrimonio per gli anziani della città

Per salutare i partecipanti, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo hanno fatto visita al gruppo presso il Bagno Andrea 83 di Pinarella , condividendo un momento di incontro e convivialità. All’incontro hanno presto parte anche Ilaria, accompagnatrice del gruppo, e Rita, insegnante di ginnastica, che hanno animato le giornate al mare con attività dedicate, il Presidente di Vivere il Tempo Agostino Cereti, il Segretario e alcuni membri del Consiglio Direttivo. “È sempre un grande piacere – commentano il sindaco e l’assessora – rinnovare ogni anno questo momento di incontro e di festa insieme a ‘Vivere il tempo’, un vero pilastro e punto di riferimento per Cesena e il suo territorio, che sosteniamo anche attraverso la convenzione sottoscritta con l’Unione dei Comuni Valle del Savio e il Comune di Cesena. Da oltre trent’anni, grazie all’instancabile impegno delle volontarie e dei volontari, l’associazione è al fianco delle cittadine e dei cittadini più anziani. Realtà come questa – proseguono Sindaco e Assessora – sono fondamentali non solo per promuovere la socialità e favorire l’incontro tra le persone, ma anche per contrastare il senso di solitudine che può colpire chi vive da solo. A tutte le persone che partecipano e parteciperanno alle attività proposte nei prossimi mesi auguriamo una bella estate in compagnia. E rinnoviamo la nostra gratitudine a ‘Vivere il tempo’ e a tutte le realtà del Terzo Settore che, con il loro contributo, rendono migliore la qualità della vita nella nostra comunità, con particolare attenzione alle persone più fragili”.

Le attività dell’associazione proseguono per tutta l’estate: mercoledì 13 agosto si disputeranno i tornei di burraco e maraffone, accompagnati da una cocomerata; giovedì 15 agosto (Ferragosto) gita a Perticara con visita al Museo minerario Sulphur e pranzo a Sant’Agata Feltria. È sold out la gita di due giorni a Torino in programma per settembre, mentre si lavora all’organizzazione della festa di fine vacanze, prevista per domenica 21 settembre, e delle gite giornaliere previste per l’autunno. Nel mese di ottobre ripartiranno anche le attività di ginnastica dolce e le attese serate danzanti del sabato sera. Le uscite e le iniziative di ‘Vivere il Tempo’, riservate ai tesserati, rappresentano un’importante opportunità per le pensionate e i pensionati del territorio, che possono così trascorrere momenti di socialità, movimento e svago, all’aria aperta e in buona compagnia. La sede dell’associazione è a Cesena, in via San Mauro 653, e resta un punto di riferimento quotidiano per tutti gli iscritti.