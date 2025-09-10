Cesena, visite a Casa Serra: rinnovata la convenzione per gli studenti ciceroni

Le porte di Casa Serra tornano a spalancarsi per accogliere cittadini e turisti desiderosi di conoscere e approfondire la storia del grande scrittore e critico letterario cesenate Renato Serra, nato in viale Carducci proprio nelle stanze che oggi ospitano la sua Casa-museo.

L’avvio della nuova stagione di aperture è preceduto da un’attesa notizia: saranno ancora i giovani studenti dell’Istituto Tecnico Economico ‘Renato Serra’ di Cesena a ricoprire il ruolo di ciceroni e a condurre i visitatori alla scoperta della dimora che, nel febbraio 2023, è stata inserita dalla Regione nella rete delle ‘Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’.

A questo proposito, tra il Comune di Cesena e l’ITE Serra, è stata sottoscritta la convenzione per rinnovare la collaborazione che ha assicurato ottimi risultati nel corso di questi anni. “Siamo profondamente grati all’Istituto Serra – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – per aver confermato l’interesse a mantenere vivo il legame con il personaggio di cui porta il nome, anche grazie al proseguimento della fruttuosa collaborazione con il Comune. Questo rapporto rappresenta un’opportunità per entrambe le istituzioni e per l’intera comunità cittadina: da una parte, il Comune può avvalersi della disponibilità e della competenza di tanti giovani studenti e delle loro brave insegnanti; dall’altra, le classi hanno l’occasione di approfondire la vita di Renato Serra e il relativo contesto storico locale e nazionale, facendo al contempo un’esperienza di un’attività di accoglienza legata al mondo del turismo, di interesse per la loro formazione professionale”.

L’Istituto Tecnico Economico ‘Renato Serra’ si impegna a proporre agli studenti delle classi terze e quarte lo studio della figura di Renato Serra, coinvolgendoli in attività da svolgersi all’interno della Casa-museo, attraverso l’esperienza dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). L’ITE procederà inoltre con l’ideazione e la realizzazione di iniziative aperte alla città attraverso cui far conoscere la figura di Serra e la sua casa natale, ivi comprese le visite guidate per cittadini e turisti, ma anche per le scuole, in orario scolastico su prenotazione. Per meglio far conoscere al pubblico la figura dell’intellettuale cesenate, i giovani ciceroni si potranno avvalere degli strumenti multimediali presenti nella Casa.

Sarà invece compito del Comune di Cesena, su proposta dell’istituzione scolastica, accogliere a titolo gratuito gli studenti delle classi del triennio nei percorsi di PCTO, oltre che garantire l’accesso agli ambienti di Casa Serra per i sopralluoghi e le attività che saranno programmate e per le visite richieste dalle scuole.