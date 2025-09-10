Cesena, visite a Casa Serra: rinnovata la convenzione per gli studenti ciceroni

Cesena
  • 10 settembre 2025
Gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico ‘Renato Serra’ confermati nel ruolo di guide
Gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico ‘Renato Serra’ confermati nel ruolo di guide

Le porte di Casa Serra tornano a spalancarsi per accogliere cittadini e turisti desiderosi di conoscere e approfondire la storia del grande scrittore e critico letterario cesenate Renato Serra, nato in viale Carducci proprio nelle stanze che oggi ospitano la sua Casa-museo.

L’avvio della nuova stagione di aperture è preceduto da un’attesa notizia: saranno ancora i giovani studenti dell’Istituto Tecnico Economico ‘Renato Serra’ di Cesena a ricoprire il ruolo di ciceroni e a condurre i visitatori alla scoperta della dimora che, nel febbraio 2023, è stata inserita dalla Regione nella rete delle ‘Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’.

A questo proposito, tra il Comune di Cesena e l’ITE Serra, è stata sottoscritta la convenzione per rinnovare la collaborazione che ha assicurato ottimi risultati nel corso di questi anni. “Siamo profondamente grati all’Istituto Serra – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – per aver confermato l’interesse a mantenere vivo il legame con il personaggio di cui porta il nome, anche grazie al proseguimento della fruttuosa collaborazione con il Comune. Questo rapporto rappresenta un’opportunità per entrambe le istituzioni e per l’intera comunità cittadina: da una parte, il Comune può avvalersi della disponibilità e della competenza di tanti giovani studenti e delle loro brave insegnanti; dall’altra, le classi hanno l’occasione di approfondire la vita di Renato Serra e il relativo contesto storico locale e nazionale, facendo al contempo un’esperienza di un’attività di accoglienza legata al mondo del turismo, di interesse per la loro formazione professionale”.

L’Istituto Tecnico Economico ‘Renato Serra’ si impegna a proporre agli studenti delle classi terze e quarte lo studio della figura di Renato Serra, coinvolgendoli in attività da svolgersi all’interno della Casa-museo, attraverso l’esperienza dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). L’ITE procederà inoltre con l’ideazione e la realizzazione di iniziative aperte alla città attraverso cui far conoscere la figura di Serra e la sua casa natale, ivi comprese le visite guidate per cittadini e turisti, ma anche per le scuole, in orario scolastico su prenotazione. Per meglio far conoscere al pubblico la figura dell’intellettuale cesenate, i giovani ciceroni si potranno avvalere degli strumenti multimediali presenti nella Casa.

Sarà invece compito del Comune di Cesena, su proposta dell’istituzione scolastica, accogliere a titolo gratuito gli studenti delle classi del triennio nei percorsi di PCTO, oltre che garantire l’accesso agli ambienti di Casa Serra per i sopralluoghi e le attività che saranno programmate e per le visite richieste dalle scuole.

