Cesena, violenza sessuale di gruppo a una ragazza e spaccio di droga: un arresto e sette denunce a giovani tra i 19 e 25 anni

I Carabinieri della Compagnia di Cesena, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Bologna, hanno arrestato un 23enne presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, detenzione illegale di parti di armi e munizioni e porto di armi o strumenti atti all’offesa. L’arresto è scaturito da una più complessa attività d’indagine per la quale erano state disposte perquisizioni a carico di sette giovani, tra i 19 ed i 25 anni, ritenuti responsabili di due episodi di violenze sessuali, commesse a Cesena ai danni di una ragazza.