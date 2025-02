Un violento incendio è divampato questa mattina alla Air Machine, azienda di articoli e materiale sportivo in via delle Mele.

Sul posto 5 squadre di Vigili del Fuoco di Cesena, Forlì e San Piero con autoscala. Il lavoro per mettere in sicurezza la zona, estremamente impegnativo, è in corso da più di un’ora, da accertare le cause.