Cesena, viola l’obbligo di permanenza in casa dopo i reati di estorsione e spaccio: minorenne in comunità

Mercoledì scorso, durante le prime ore del pomeriggio, i Carabinieri di Cesena, hanno dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in comunità, nei confronti di un minorenne che aveva violato, in più occasioni, la misura dell’obbligo di permanenza in casa, alla quale era stato sottoposto il 3 ottobre, dall’Autorità Giudiziaria Minorile di Bologna.

Il minore, alla fine del mese di settembre, era stato arrestato dai militari della Compagnia Carabinieri di Cesena insieme ad un altro suo coetaneo, poiché ritenuti responsabili dei reati di “estorsione continuata in concorso” e, uno di loro, anche di “detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e di “resistenza a pubblico ufficiale”.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato accompagnato dai carabinieri presso l’Istituto Penale Minori di Bologna, a disposizione della competente A.G. minorile.