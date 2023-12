Cesena, vinti 300mila euro con un gratta e vinci: «Comprerà una casa»

Una vincita così non era mai capitata all’edicola Oasi Blu di via Quinto Bucci al Centro Coming. Qualche settimana fa quando una cliente che aveva appena acquistato un gratta e vinci è rientrata dicendo di aver vinto 300mila euro la sorpresa è stata condivisa. «Fa piacere sapere che qualche volta qualcuno vince», ride Silvia Baldacci che con il fratello Davide gestisce l’attività.

Assecondando la richiesta della vincitrice hanno aspettato un po’ a condividere la notizia di quella vincita importante. Il Natale ormai alle porte regala l’atmosfera perfetta per divulgare buone notizie.

«Non è delle clienti più assidue - racconta Baldacci -, ma una persona che qualche volta si ferma da noi. Non so nemmeno il nome! So però che vive a Cesena e che ha detto che vuole usare la vincita per comprarsi un appartamento».

La donna, operaia e mamma, ha raccontato di non avere una casa di proprietà e la vincita, ottenuta da un gratta e vinci Miliardario che si acquista con 5 euro, diventa così l’occasione per realizzare il desiderio di averne una propria non appena avrà incassato la vincita.

«In passato avevamo già avuto altre vincite - aggiunge ancora Baldacci - ma così alte è la prima volta che ci capita».