Cesena, vince il concorso di bellezza e va a festeggiare dai suoi “nonnini” del Don Baronio, dove ha svolto il tirocinio - Gallery

Ambra Calbucci dopo aver vinto la corona nazionale alla finalissima del tour estivo che si è svolta a Praia Mare è tornata tra i suoi “nonnini” per condividere la gioia della vittoria ottenuta qualche settimana fa.

La diciottenne cesenate ha mantenuto così la parola data prima della partenza per la Calabria dopo aver svolto con ottimi risultati il tirocinio formativo di assistente Socio Sanitaria alla Don Baronio di Cesena. Nell’occasione è stata accolta e circondata dall‘affetto dei suoi “nonnini” che ha assistito per mesi con tanto amore ricevendone anche tanto in cambio. E si è visto proprio dai festeggiamenti spassionati che le hanno riservato gli ospiti della struttura. Ambra ne ha anche approfittato per raccontare la sua bella esperienza senza dimenticare il tanto amore che ha ricevuto in occasione del suo momento formativo che si è protratto per tutta l’estate e l’incitamento dei suoi nuovi amici a credere nella nuova esperienza di contatto con il pubblico. Riconoscenza certo non banale nè scontata che dà dimostrazione del grande cuore di Ambra.

“La voglia di condividere con noi questo suo magico momento – ha sottolineato fra l’altro il direttore della Don Baronio Luca Brasini che ha presenziato all’incontro – ci fa notare come Ambra, oltre alla bellezza esteriore, ha in sè anche un altro tipo di bellezza, quello della sensibilità e dell’attenzione verso gli altri, doti uniche da apprezzare al giorno d’oggi”.

Ambra era ovviamente accompagnata dalla responsabile per l’Emilia-Romagna del concorso Splendida d’Italia che a breve, riprenderà con il tour invernale.