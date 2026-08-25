Cesena, vie ad angolo retto: le “ferite” dei furgoni sugli spigoli dei palazzi in centro

I segni rimasti sugli spigoli di diversi palazzi che sorgono nei punti d’accesso e di uscita delle numerose stradine molto strette presenti in pieno centro storico sono lì a ricordarlo. Uno dei problemi di chi entra nel cuore della città per consegnare merci o fare lavori artigianali, usando furgoni, è muoversi in una rete di viuzze che non è adatto alla circolazione di mezzi di una certa dimensione. Soprattutto quando bisogna girare in strade che si intersecano ad angolo retto. È uno dei tanti motivi per cui sono allo studio nuove modalità di gestione della logistica, meno impattanti, a partire dal cosiddetto “ultimo miglio”. L’ennesima manovra di svolta complicata, che si è conclusa in modo infelice, è stata vista e immortalata da un cittadino nello scorso fine settimana, in vicolo Masini, la viuzza che collega corso Sozzi alla Malatestiana. A farne le spese la carrozzeria della fiancata di un furgone, che girando a sinistra ha strisciato.