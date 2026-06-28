Cesena, vibrazioni a causa delle buche: “Situazione insostenibile a Borgo Paglia”

«Ogni volta che passa un mezzo trema tutto, sembra un terremoto». Queste le parole di disperazione di Enzo Zavalloni, che da tempo convive con i tremori che subisce la sua abitazione, a causa del passaggio dei veicoli sulle buche presenti in via Romea, nella frazione Borgo Paglia.

Il tratto incriminato è quello situato nei pressi della rotonda Marie Curie, in direzione San Vittore. Qui sono presenti vari avvallamenti, con l’asfalto dissestato e non connesso. Quando le auto, e soprattutto i bilici, passano sopra le buche, l’impatto genera forti vibrazioni nel terreno, che vengono percepite nelle case situate ai lati della carreggiata, tra cui quella di Zavalloni.

«Ho segnalato questo problema quattro volte al Comune di Cesena – ha spiegato –. Ho persino invitato una commissione in casa mia, li ho fatti accomodare sul divano per far capire loro la situazione. Così, hanno potuto constatare che al passaggio dei mezzi trema il pavimento. Inoltre, ho mostrato loro anche la crepa che si è creata nel muro, nonostante la recente ristrutturazione. Due mesi fa ne ho parlato anche con l’assessore Castorri, ma ancora non si è risolto niente». Nemmeno il tentativo del vicino di casa, di professione avvocato, che ha inviato una segnalazione via pec al Comune, ha avuto successo.

Persino il riposo è diventato complicato per la sua famiglia: «Io e mia moglie stiamo diventando matti. Lei si sveglia durante la notte a causa dei tremori».

Questa condizione critica è vissuta anche dagli edifici adiacenti: «Nella tabaccheria vicina, i pacchi di sigarette cadono dagli scaffali quando passano i mezzi sulle buche».

«Abito qui da molti anni e non ho mai avuto problemi, ma da quasi un anno viviamo in questa situazione, che è diventata insostenibile», ha concluso Zavalloni, chiedendo degli interventi immediati, per restituire sicurezza alle case e dignità alla vita dei residenti della zona.