Cesena, via Tranzano: interventi di manutenzione per 156mila euro a Rio Marano

A Cesena tra le strade vicinali ad uso pubblico che finiranno presto sotto i ferri c’è anche via Tranzano, in località Rio Marano, che sarà interessata da un intervento di manutenzione straordinaria corrispondente a una spesa complessiva di 156 mila euro (compartecipata tra il Comune e i privati cittadini coinvolti tramite i Consorzi stradali riuniti).

Il progetto, approvato dalla Giunta comunale con apposita delibera e inserito tra i lavori di sistemazione e completamento asfaltatura dei piani viabili, riguarda la sistemazione di una tratto della strada che si sviluppa lungo il versante collinare e che si estende dal fondovalle di via Rio Marano fino al crinale di via Celincordia (S.P. 74 Cesena-Sorrivoli). Essendo via Tranzano una vicinale ad uso pubblico le opere di manutenzione sono gestite dai Consorzi Stradali Riuniti ed è per questa ragione che la progettazione delle stesse e la loro esecuzione saranno gestiti dai Consorzi, mentre il loro finanziamento è coperto in parte dagli utenti privati e in parte dal Comune di Cesena, così come previsto dalla normativa vigente.

Attualmente lo stato della pavimentazione stradale asfaltata risulta degradato per invecchiamento ed usura. Invece la parte bianca è spesso caratterizzata da ondulamenti laterali creati dal passaggio dei veicoli in salita. Questo tratto richiede alcuni interventi di ruspatura per l’elevata frequenza di traffico, rispetto alla tipologia stradale, tale da non creare disagi per la quantità di polveri sollevate ai residenti e alle attività economiche. L’intervento prevede anche opere marginali di regimazione idraulica e di tombinamento di brevi tratti di fossi stradali, con lo scopo di creare isole di scambio dei veicoli in viaggio nei due sensi di marcia, attualmente assenti.