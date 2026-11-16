Cesena, via Sobborgo Comandini: il degrado non è sparito ma resta sotto controllo

Ancora lattine di birra, materassi e siringhe. Segnali di ricaduta, anche se ridotti e occasionali, per la questione degrado in via Sobborgo Comandini. A tre mesi dall’ordinanza comunale che ha imposto la pulizia e la chiusura del parcheggio privato ad uso pubblico la situazione dall’esterno sembra ancora pulita come dopo l’intervento: il cancello è chiuso, l’ingresso è ben tenuto e i nastri e i segnali di divieto hanno fatto in tempo a sbiadire.

È solo nelle nicchie della proprietà che si possono trovare ancora alcuni resti di bivacchi e consumo di sostanze: calzini sporchi, lattine vuote e stagnola bruciata, probabilmente usata per scaldare la droga e inalarne i vapori, ma in quantità minime rispetto alla situazione che aveva portato all’intervento chiamato lo scorso Ferragosto.

Il destino del parcheggio, ripreso in gestione dal Comune, è quello di riaprire a breve come posteggio diurno gratuito: le strisce blu diventeranno bianche e la segnaletica sostituita.

«La speranza è che i cittadini lo utilizzino regolarmente, in modo tale da scoraggiare i comportamenti problematici che ne avevano imposto la chiusura – spiega l’avvocato Oberdan Iacconi, rappresentante legale del proprietario del terreno e delle strutture adiacenti –. Sono ancora in corso trattative con l’Amministrazione e alcuni privati per definire il futuro dell’area, che al momento ci impegniamo a mantenere pulita (l’ultima pulizia risalirebbe a 10 giorni fa). Anche la Polizia locale tiene l’area sotto controllo, sia con l’unità stradale che con controlli interni».

Un miglioramento generale testimoniato anche dai residenti, che riportano una parziale riduzione delle attività di spaccio e una tregua delle risse tra senzatetto: «C’è ancora il solito giro di alcol e droga la sera, intorno alla tabaccheria, ma quando il cancello è chiuso di solito non entrano – spiega una famiglia abita a pochi metri dal cancello – la situazione è migliorata, ma ci sono state delle eccezioni, anche se non gravi. Ogni tanto la Polizia scavalca e fa un controllo».