Cesena, via Savio: lavori alla pista ciclabile, come cambia la viabilità

A Cesena a partire da questa mattina, martedì 30 settembre, in via Savio, nel tratto compreso tra le vie Capuana e Versilia, sono in corso interventi urgenti di ripristino della pavimentazione ciclabile, mediante fresatura e posa del tappeto di usura.

Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza ed evitare situazioni di pericolo per persone e cose, da martedì 30 settembre fino a venerdì 3 ottobre, nel tratto stradale interessato sarà attiva la seguente modifica temporanea alla viabilità: divieto di sosta 0-24 sul lato della pista ciclabile con rimozione forzata dei veicoli e soppressione temporanea del percorso pedonale e ciclabile nel tratto interessato dai lavori.

L’ordinanza avrà effetto esclusivamente in corrispondenza dell’effettiva presenza del cantiere. Nei tratti in cui i lavori saranno completati, sarà possibile procedere alla riapertura del traffico secondo la regolamentazione già vigente.