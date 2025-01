Cesena, via sabato 4 gennaio ai saldi delle tre “e”: attesa una spesa media di 307 euro a famiglia

Collegata allo shopping natalizio, parte subito la caccia agli sconti, sabato 4 gennaio, nel Cesenate, così come nell’intero territorio dell’Emilia Romagna.

«La stima - informa il direttore Confcommercio cesenate Giorgio Piastra - è che la spesa media per famiglia si attesterà sui 307 euro, quella a persona 138 euro, per un giro di affari globale di 4,9 miliardi di euro: sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali 2025, che rappresentano una tradizione commerciale capace di coinvolgere un folto pubblico di famiglie alla ricerca dell’affare . Il 2025 si prospetta come un anno caratterizzato da una moda più consapevole, inclusiva ed emozionale. Come ha rimarcato Federmoda Confcommercio, questi saldi invernali possono o essere contraddistinti da una tripla “e”: economia, per consentire acquisti responsabili in grado di soddisfare l’interesse dei consumatori verso prodotti di qualità, di moda e di stile con prezzi molto convenienti; ecologia, per scegliere acquisti di qualità nei negozi di prossimità evitando la sovrapproduzione e l’inquinamento dovuto all’eccessiva circolazione di prodotti spediti e molto spesso restituiti; etica, per promuovere una moda che non sia solo esteticamente accattivante, ma anche rispettosa della salute dei consumatori e delle condizioni di lavoro. I saldi sono un’occasione - conclude il direttore Piastra - per fidelizzare la clientela e per rinverdire una tradizione di acquisto molto sentita e apprezzata. Per il settore dell’abbigliamento si tratta di un’occasione importante per incrementare le vendite».