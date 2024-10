Cesena, via Riccione: partiti i lavori alla rete fognaria

A partire da questa mattina, venerdì 18 ottobre, via Riccione, all’angolo con via Giarabub, sarà interessata da un intervento alla rete fognaria. Si tratta di lavori programmati dall’Amministrazione comunale di Cesena nell’ambito del progetto “Interventi di Manutenzione Opere Stradali Anno 2024”. Al fine di consentire una piena e sicura esecuzione delle opere necessarie da parte della ditta Fratelli Mazzi s.n.c. di Mazzi Fabio & C. di Cesena, per l’intera durata dei lavori, fino a martedì 22 ottobre, la circolazione nel tratto stradale interessato sarà modificata da un restringimento di carreggiata con divieto di sosta con rimozione. Le modifiche saranno indicate sul posto da apposita segnaletica.