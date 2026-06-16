Cesena, via Pier Maria Caporali diventa una galleria d’arte a cielo aperto domenica 21 giugno

Via Pier Maria Caporali si conferma sempre più come uno spazio dedicato alla creatività, all’arte e alla partecipazione giovanile. Domenica 21 giugno, alle ore 18:30, sarà inaugurata la mostra a cielo aperto ‘The Cesenater’, progetto artistico nato nell’ambito del percorso ‘Orbita Creativa’ promosso dal Progetto Giovani del Comune di Cesena. Contestualmente prende forma anche una nuova opportunità per artisti, illustratori, fotografi e creativi del territorio, che potranno candidarsi per esporre le proprie opere nella nuova galleria urbana permanente allestita lungo la via.

Situata in uno dei principali accessi pedonali al centro storico, recentemente valorizzata anche con l’installazione di sedute e nuovi spazi di aggregazione, via Caporali – che dalla portaccia di Sant’Agostino si sviluppa fino a piazzetta Amendola – ospita oggi 9 pannelli espositivi destinati a diventare una vera e propria vetrina della creatività cittadina.

L’inaugurazione di domenica rappresenta uno degli appuntamenti conclusivi di ‘Orbita Creativa’, il percorso co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna che accompagna giovani e gruppi informali nello sviluppo e nella realizzazione delle proprie idee progettuali. Protagonista dell’iniziativa sarà ‘The Cesenater’ ideata da due giovani creative che, grazie al supporto del progetto, hanno trasformato un’idea nata online in una mostra fisica collettiva. Il progetto si ispira alle celebri copertine del ‘New Yorker’ e racconta Cesena attraverso nove immagini di copertina realizzate da altrettanti artisti.

L’esposizione propone un viaggio emozionale attraverso 9 luoghi simbolo della città, nove emozioni e nove differenti interpretazioni artistiche dell’identità cesenate. All’inaugurazione saranno presenti l’Assessora alle Politiche Giovanili Giorga Macrelli e gli artisti coinvolti.

La mostra inaugura anche una nuova fase per via Caporali, che l’Amministrazione comunale intende trasformare stabilmente in una galleria a cielo aperto dedicata alla creatività giovanile. L’obiettivo è utilizzare i pannelli installati lungo la via come spazio espositivo permanente per progetti grafici, illustrativi, fotografici e di street art, con un ricambio periodico delle opere. In questa fase il Comune, attraverso il Progetto Giovani, sta raccogliendo manifestazioni di interesse da parte di singoli artisti, collettivi, studenti e giovani creativi under 35 interessati a contribuire alla valorizzazione di questo spazio urbano. Chi intende partecipare può inviare una mail a progetto.giovani@comune.cesena.fc.it. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’Ente: https://www.comune.cesena.fc.it/progetto/progetto-giovani/galleria-a-cielo-aperto-in-via-caporali/.