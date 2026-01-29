Cesena, via Madonna dello Schioppo e nuova rotatoria: il 2 febbraio partono i lavori

In via Madonna dello Schioppo partono i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria volta a migliorare la circolazione a Cesena e ridurre il rischio di incidenti. A questo proposito, da lunedì 2 febbraio al 2 marzo prossimo, all’intersezione con via Barducci cambia temporaneamente la viabilità con l’entrata in vigore di un divieto di transito e di un divieto di sosta attivo 24 ore su 24. La modifica riguarderà in particolare gli stalli di sosta e la corsia di manovra di fronte al civico 459 di via Madonna dello Schioppo.

“Il progetto per la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Madonna dello Schioppo e via Barducci, nel quartiere Cervese Sud – commenta l’assessore ai Lavori pubblici e alla viabilità Christian Castorri – è stato approvato nel mese di ottobre e, nel giro di poche settimane, sono state completate tutte le procedure necessarie all’avvio del cantiere. Le diverse fasi attuate in questo breve arco di tempo hanno dato risposta anche ad alcune interpellanze consiliari, emerse in merito alla necessità di progettare un intervento adeguato per la messa in sicurezza di questo tratto stradale. L’opera, richiesta più volte dal quartiere e dai cittadini, prevede la realizzazione di un’infrastruttura finalizzata a migliorare la sicurezza della circolazione e a rendere più efficiente la regolazione del traffico veicolare, soprattutto nelle ore di punta e in prossimità dell’accesso alle attività commerciali di via Giordano Bruno”.

Ad oggi l’incrocio è regolato da segnaletica orizzontale e verticale che assegna la precedenza a via Madonna dello Schioppo, ma la conformazione a raso e i volumi di traffico rendono la circolazione complessa e potenzialmente pericolosa. Inoltre, il tratto di via Madonna dello Schioppo compreso tra i semafori di via Ravennate e via Boscone presenta criticità legate all’eccessiva velocità dei veicoli, con rischi per la sicurezza di pedoni e ciclisti.

I lavori, corrispondenti a un investimento di 200.000 euro, prevedono la demolizione di una porzione dei marciapiedi esistenti e la realizzazione del nuovo pacchetto stradale composto da sabbia, stabilizzato, misto cementato, binder e tappeto d’usura confezionato con bitume modificato. Saranno inoltre: posati nuovi cordoli per la delimitazione delle corsie; realizzate rampe per attraversamenti pedonali; ricollocati i pali della pubblica illuminazione e i pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche. L’anello centrale della rotatoria sarà realizzato in calcestruzzo bianco sagomato, con l’inserimento di una striscia LED per evidenziare la presenza della nuova infrastruttura anche nelle ore serali e notturne. All’interno dell’anello verrà inoltre allestita un’area verde.

L’ordinanza resterà valida esclusivamente per i tratti effettivamente occupati dal cantiere. Una volta conclusi i lavori, anche solo parzialmente, si potrà procedere alla riapertura progressiva al traffico secondo le disposizioni già in vigore. La ditta esecutrice, I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l. di Mercato Saraceno, provvederà all’installazione della segnaletica temporanea di preavviso, deviazione e indicazione dei lavori.