Cesena, via libera al maxi-progetto per le fogne bianche: ecco le zone interessate

A quasi due anni dagli eventi alluvionali che nel maggio 2023 hanno ferito Cesena è stato approvato questa mattina dalla giunta il progetto relativo alla rete e agli scarichi di fognatura bianca e finanziato, sulla base dell’ordinanza commissariale 35 del 2024 per l’importo complessivo di 2.500.000 euro

Il progetto prevede l’esecuzione delle opere in zona San Rocco, dove si procederà con la sostituzione di caditoie esistenti ammalorate e realizzazione di nuove caditoie, con parziale riasfaltatura localizzata nelle porzioni di piano viabile fortemente ammalorato (e quindi non più sicuro) dalla forza idrodinamica della piena del maggio 2023; in via Fornasaccia, con sistemazione e adeguamento idraulico della rete di fossi esistenti, con funzione di smaltimento indipendente delle acque delle aree agricole limitrofe; via Biella, dove sono previsti la sistemazione e l’adeguamento idraulico della rete di fossi esistenti, con funzione di troppo pieno della fognatura bianca stradale della stessa via Biella (dotata già di propria valvola a clapet, ma in una zona caratterizzata da quote terreno notevolmente più basse rispetto al ciglio del recettore e delle aree meridionali circostanti, condizione idraulica assai sfavorevole). Compresi inoltre gli scarichi di via Adda (con relativa sistemazione scarico fognatura esistente), di via Battisti (zona Ponte Nuovo), via Zuccherificio, via Pontescolle e via Ficchio.

Sulla base di quanto previsto, si procederà entro il mese di giugno con l’aggiudicazione/stipula del contratto di appalto, ed entro il 30 giugno 2026 con l’ultimazione dei lavori. “La messa in sicurezza idrogeologica del territorio – commenta il sindaco Enzo Lattuca – rappresenta una priorità assoluta, alla base di molte delle progettualità avviate quasi subito dopo l’emergenza, sia nelle zone collinari che a valle, in corrispondenza del tratto urbano del fiume Savio. L’eccezionale evento alluvionale che ha colpito il nostro territorio ha messo in crisi il sistema di raccolta delle acque meteoriche e miste, che sfociano direttamente nei corsi d’acqua, causando dissesti e danni strutturali che richiedono interventi di ripristino mirati. Con questo progetto, che riguarda interventi sulle fognature e sulle valvole antiriflusso, affrontiamo i nuovi scenari emersi dopo maggio 2023, individuando i punti critici su cui intervenire per ripristinare la funzionalità idraulica compromessa e per potenziare la capacità di risposta del reticolo di scolo delle acque pubbliche. Si tratta di interventi fondamentali, non solo per prevenire i rischi legati a piene o esondazioni del fiume Savio, ma anche per fronteggiare fenomeni meteorologici estremi come le cosiddette ‘bombe d’acqua’”.