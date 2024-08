Cesena, via in pieno centro chiusa fino a sabato per lavori di allaccio alle fogne

Dalla prima mattinata di domani a sabato, nel tratto di via Milani da piazza Aguselli a via Manfredi, in pieno centro storico, si dovranno fare modifiche temporanee alla circolazione per eseguire un allaccio relativo allo scarico della fognatura nera privata per conto di Hera.

Nel dettaglio, la strada sarà chiusa al transito veicolare, pedonale e ciclabile, fatta eccezione per i mezzi di cantiere. Per questa ragione, agli automobilisti provenienti di via Pescheria sarà segnalata una deviazione che interesserà le vie Strinati, Dandini, Martiri d’Ungheria, Tiberti, Isei e via Montanari, di fronte al teatro Bonci, oppure, in alternativa, potranno spostarsi entro le 16 da via Strinati su via Fantaguzzi, via Zeffirino Re, via Carbonari e Cesare Battisti.

Una deviazione interesserà anche la linea 5 del trasporto pubblico locale, con percorso alternativo da via Felice Cavallotti e relativa sospensione temporanea della fermata “Aguselli” con conseguente utilizzo della fermata “Calligari” in via Cavallotti.

Le modifiche sono state segnalate a tutti i residenti e sono indicate da apposita segnaletica di lavori in corso.