Cesena, via Fiorenzuola senz’acqua: ecco perché

Dalle 13.30 di oggi, a Cesena i risedenti di via Fiorenzuola e della urbanizzazione di recente costruzione parallela (lato Rio Marano) sono completamente senza acqua corrente.

L’interruzione del servizio è dovuto a un importante guasto verificatosi nelle cantine di alcune abitazioni della stessa via Fiorenzuola.

Sarebbe esplosa una tubatura collocata in quei seminterrati provocandone l’allagamento. Per fronteggiare l’emergenza e agevolare le operazioni di ripristino del danno, gli operatori del Gruppo Hera sono stati costretti a fermare il flusso dell’acqua nelle condutture. Bloccando, di conseguenza, il rifornimento idrico alle utenze coinvolte in quella parte di Cesena. Tutto dovrebbe tornare alla normalità intorno alle 16.30.