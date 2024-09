Cesena, via Chiesa di Casale e via Castello di Carpineta: terminati i lavori

I lavori sono stati avviati dall’Amministrazione comunale di Cesena a distanza di neanche un anno dagli eventi di maggio 2023 e oggi le vie Chiesa di Casale e Castello di Carpineta, nella prima collina cesenate, sono completamente ripristinate. A seguito delle abbondanti precipitazioni piovose del 16 e 17 maggio queste arterie stradali risultavano impraticabili a causa delle frane che hanno lesionato parte del territorio. Per questa ragione il Settore Lavori Pubblici del Comune ha redatto un progetto di ripristino e messa in sicurezza dei due tratti stradali dando avvio ai lavori una volta assegnate a Cesena le risorse richieste.

Rispettivamente, i lavori eseguiti lungo la via Chiesa di Casale, interessata da un dissesto che ha generato un abbassamento della quota della porzione di carreggiata “lesionata” per circa 60/70 centimetri per un fronte di circa 25 metri, corrispondono a 250 mila euro e hanno interessato l’esecuzione di una fila di 40 micropali trivellati di una lunghezza di 12 metri con sovrastante trave di coronamento in cemento armato gettata; sistemazione della scarpata di valle con riprofilatura della stessa, posa in opera di tiranti e funi di contenimento con rete metallica a doppia torsione; posa a bordo strada di una barriera di sicurezza e regimazione delle acque a monte della frana con asfaltatura conclusiva di tutta la strada.

L’importo dei lavori di via Castello di Carpineta invece corrisponde a 300 mila euro. Anche in questo caso si è proceduto con l’installazione di 34 pali profondi quasi 12 metri e con il posizionamento della trave di collegamento in calcestruzzo; ricostruzione della scarpata e regimazione delle acque e ripristino della carreggiata stradale con asfaltatura finale dell’intero tratto.

Gli interventi

Ad oggi sono stati eseguiti interventi strutturali dell’ammontare complessivo di 2.100.000,00 euro nelle vie Castello di Carpineta, Chiesa di Casale, Fornasaccia e Santa Lucia. Altri lavori minori sono stati eseguiti nelle vie Baccareto Prima, Casalbono, Montegrande, Madonna dell’ulivo, Chiesa di Casale, Paderno, Calisese, Pianazza e Montecastello, Montebellino e Roversano