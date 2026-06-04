Cesena, via Cervese: approvato il completamento della pista ciclabile

La Giunta di Cesena ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al completamento della pista ciclabile di via Cervese con riferimento all’estensione del percorso già esistente con un ulteriore tratto di 200 metri.

L’opera, corrispondente a un importo complessivo di 224.978,25 euro, beneficia del cofinanziamento assegnato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il bando ‘Bike to Work 2024-2026’ rivolto ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Nel dettaglio, il progetto predisposto dall’Ufficio Progettazione-Esecuzione Lavori del servizio infrastrutture prevede il completamento di uno dei tratti ancora mancanti della pista ciclabile lungo via Cervese, importante asse di collegamento verso il mare. La prima parte del percorso, realizzata circa dieci anni fa in direzione Cervia, arriva attualmente fino a via Sant’Orsola. La nuova opera consentirà di colmare una delle interruzioni esistenti attraverso la realizzazione del collegamento fino a via Camisano, per una lunghezza di circa 200 metri. Il progetto comprende inoltre la demolizione e la successiva ricostruzione di un tratto di circa 80 metri compreso tra via Cervese e via Calcinaro, in corrispondenza della Rotonda della Solidarietà.

“Con questa nuova infrastruttura – commenta l’assessore alla Mobilità Christian Castorri – ci poniamo l’obiettivo di garantire una maggiore continuità e sicurezza del percorso ciclabile, incentivando gli spostamenti sostenibili sia per i lavoratori sia per gli studenti, in linea con le finalità del programma regionale Bike to Work. All’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, segue ora l’iter necessario all’affidamento dei lavori e alla realizzazione stessa dell’opera. È questo un intervento che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel rafforzare la mobilità dolce e nel rendere sempre più capillare la rete ciclabile cittadina, nell’ambito della Bicipolitana, favorendo collegamenti sicuri e sostenibili tra i diversi quartieri e le principali direttrici di accesso alla città”.