Il comitato civico nato per sollecitare la messa in sicurezza di via Calcinaro ha protocollato ieri in Comune, in Provincia e in Prefettura una petizione con 94 firme. Non una generica segnalazione di pericolo, sperando in un intervento di chi di dovere, ma una proposta concreta suggerendo precisi interventi strutturali e quantificandone addirittura il costo: 315mila euro. Con un messaggio preventivo rivolto a chi dovesse ritenere esagerato quell’investimento: «È appena tra lo 0,8 e l’1,3% delle risorse spese dal Comune di Cesena per le grandi opere».

L’istanza - spiega il portavoce del comitato, Samuele Biguzzi - punta a risolvere in modo strutturale le criticità di una strada caratterizzata quotidianamente da traffico intenso, transito di mezzi pesanti a servizio delle aree artigianali e velocità elevate. Ci sono mezzi pesanti che sfrecciano anche a oltre 90 km/h e auto che sorpassano in curva, ignorando un limite dei 50 scritto formalmente sui cartelli ma non rispettato, mettendo quotidianamente in pericolo la sicurezza dei residenti, dei lavoratori e degli utenti di via Calcinaro».

Eppure - lamentano dal comitato - la mobilitazione dal basso non ha trovato una sponda in quelli che dovrebbero essere i rappresentanti più vicini ai cittadini: «Solo due consiglieri di Quartiere su 9 hanno scelto di sottoscrivere l’istanza, mentre la maggioranza ha preferito astenersi dall’appoggiare una richiesta puramente civica, ignorando la lettera del 28 marzo scorso al presidente di quartiere in cui il Sindaco Lattuca invitava il Consiglio di Quartiere Ravennate a sostenere e rafforzare ogni iniziativa volta a incrementare la sicurezza sulle strade, anche attraverso azioni di sensibilizzazione e interventi specifici sul territorio».

Le opere salva-vita auspicate dal comitato, con tanto di stima dei costi, sono le seguenti: due cartelli luminosi dissuasori con rilevatore di velocità (8.000 euro); un impianto semaforico a quattro vie all’incrocio con via Boscone (47.000 euro); una rotatoria allo svincolo presso gli impianti sportivi (200.000 euro in assetto definitivo, riducibili a 108.000 in configurazione provvisoria); un rilevatore automatico di velocità a portale bidirezionale (60.000 euro).

Sempre a proposito di costi, Samuele Biguzzi fa notare che «l’eventuale attivazione del portale autovelox, previa autorizzazione prefettizia, renderebbe l’opera in larga parte autofinanziante, poiché per legge il 50% dei proventi destinati a Comune e Provincia è vincolato proprio alla manutenzione e alla sicurezza dell’arteria stessa».

Ora il pressing sulle istituzioni si fa più intenso: «Con la protocollazione formale delle 94 firme in Comune, Provincia e Prefettura si chiude la fase dell’attesa e inizia quella delle responsabilità istituzionali. Via Calcinaro non può più restare ostaggio del solito rimpallo di competenze tra Comune e Provincia, ma è necessario iniziare la concertazione. Abbiamo portato sul tavolo soluzioni concrete, sostenibili e proporzionate: ora chiediamo l’avvio immediato di un tavolo tecnico per un Accordo di programma. La sicurezza di chi percorre questa strada ogni giorno per lavorare o accompagnare i propri figli non è una questione di colore politico, ma di semplice buonsenso. Anzi, la nascita di questo comitato non sarebbe dovuta essere nemmeno necessaria per un così macroscopico e conosciuto problema».

Infine, viene espresso «il timore che purtroppo che gli unici interventi sul piatto saranno pesanti esborsi per una pista ciclabile che continuerà a lasciare nell’estremo rischio chi percorre via Calcinaro».