Cesena, “via Calcinaro fuori controllo tra alta velocità e notti insonni”

«Una situazione che non può più essere ignorata». È la perentoria richiesta di attenzione che due cittadini residenti sulla via Calcinaro in prossimità dell’incrocio con via Boscone hanno voluto recapitare all’amministrazione comunale. L’oggetto della “situazione”? L’arteria stradale sulla quale si affaccia la loro abitazione. I due cesenati descrivono una via Calcinaro «del tutto fuori controllo» a causa del persistente, pesante e spericolato traffico che la attraversa a tutte le ore del giorno e della notte.

Spesso al centro della cronaca locale perché teatro di brutali incidenti, anche mortali come accaduto nei mesi scorsi a un ragazzo di appena 20 anni, quel tratto di carreggiata che dalla via Ravennate sbuca in via Cervese è stato già più volte segnalato come pericoloso e meritevole di un maggiore controllo. Qualche iniziativa è stata introdotta. Ma, a giudicare dall’umore dei residenti non sembrano aver sortito l’effetto sperato. «Il limite di velocità è stato abbassato a 50 chilometri l’ora lungo tutta la via – riportano –, ma in assenza di controlli viene spesso disatteso. E per chi abita o lavora lungo questa strada significa convivere ogni giorno con motocicli, auto e mezzi pesanti che transitano a velocità elevate. Rendendo difficile attraversare la strada anche nelle ore di traffico ordinario». Contingenze che generano «un perenne senso di insicurezza» dichiarano.

Al traffico e all’alta incidentalità, spiegano i due cesenati, si aggiungono le chiusure dell’autostrada A14. «Nella notte tra il 17 e 18 giugno – raccontano –, la chiusura dell’A14 ha comportato un continuo passaggio di camion, molti dei quali transitavano a velocità elevata provocando forti vibrazioni nelle abitazioni e un rumore tale da rendere impossibile riposare». Il timore di altre notti insonni resta vivo. «Anche nella notte tra oggi e domani – segnalano – il tratto autostradale tra Cesena Nord e Cesena Sud sarà interdetto al passaggio. Via Calcinaro è nuovamente indicata come percorso alternativo verso sud. Com’è possibile che un’intera autostrada venga riversata su una strada provinciale fiancheggiata da abitazioni?», si sono chiesti. Per evitare di incorrere in altre privazioni del sonno, i residenti chiedono «controlli efficaci al rispetto dei limiti di velocità in occasione delle prossime chiusure dell’A14».

I due cittadini si sarebbero già attivati nella ricerca di attenzione: «Abbiamo inviato una Pec agli enti competenti – comunicano – e segnalato ripetutamente la situazione. Ma non abbiamo visto cambiamenti concreti, né percepito un reale impegno nell’affrontare i problemi. E questo ci lascia amareggiati e delusi». L’appello alle istituzioni è chiaro: «Aprire un confronto serio sulle condizioni di via Calcinaro prima di un altro incedente o dell’ennesima notte insonne», concludono.

La condizione veicolare di via Calcinaro è stata al centro di recenti dibattiti fra il Consiglio del quartiere Ravennate e i suoi residenti sulla sicurezza stradale. Ed è stata collocata tra le strade degne di priorità nella pianificazione di interventi comunali. Come la realizzazione di rotatorie, l’installazione di semafori pedonali, di autovelox e di una maggiore segnaletica negli innesti delle strade laterali. Ad esempio, in via Violone di Gattolino nell’intersezione con via Ravennate e in via Boscone all’incrocio con via Calcinaro.