Cesena, via ai lavori di coibentazione per il Mercato all’ingrosso

Ieri il tradizionale appuntamento di Natale per gli operatori

Sotto l’albero di Natale il Mercato all’ingrosso di Cesena trovo l’avvio dei lavori per la coibentazione di tutta la struttura.

Ieri mattina, a partire dalle 6, presso il padiglione mercatale a Pievesestina, si è tenuto il tradizionale appuntamento di Natale per gli operatori. A rallegrare la conviviale, vin brulè, crema pasticcera, pandoro e panettone offerto dalla direzione e organizzato in collaborazione con il Bar “Garibaldi” del Mercato.

«Sono appena partiti i lavori preliminari per la parte più cospicua dell’intervento sulla struttura - ha affermato Alessandro Giunchi, amministratore unico - per coibentare la galleria. Subito dopo Natale, inizierà la posa dei pannelli isolanti. A fine lavori, attesi per la primavera, la galleria assumerà una fisionomia totalmente diversa. La ditta lavorerà dalla tarda mattinata al pomeriggio, di fatto senza intralciare l’attività di compravendita dato che i nostri grossisti operano dal cuore della notte fino alle prime ore del mattino».

Si tratta di interventi attesi da anni, volti a migliorare le condizioni interne della galleria: meno freddo in inverno e meno caldo in estate. «È un vantaggio sia per le persone – precisa Giunchi – sia per la merce in vendita».

Dopo alcune settimane di stasi, gli scambi commerciali hanno avuto un forte impulso lunedì 22 e anche ieri. «Il mese di novembre è stato piuttosto fiacco – conclude Giunchi - anche per via di elevate quantità di merce in tutti i mercati. Invece, prima delle festività natalizie le cose sono andate meglio, almeno nel nostro mercato. Alcuni grossisti hanno fatto un ottimo lavoro. L’auspicio è che si possa mantenere un discreto livello anche successivamente».

