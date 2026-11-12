Cesena, vetrine spente: Confcommercio consegna ai sindaci le chiavi dei negozi chiusi

Confcommercio cesenate incontra i sindaci del territorio e i loro rappresentanti lunedì 16 novembre alle 11, nella sede di via Giordano Bruno per l’iniziativa “Viviamo la città” contro la desertificazione commerciale. Il presidente Augusto Patrignani consegnerà simbolicamente le chiavi dei negozi chiusi e delle vetrine spente ai primi cittadini e presenterò un decalogo di interventi essenziali per sostenere e rinvigorire il commercio di vicinato nei centri storici e nelle città dei 15 comuni del comprensorio, a partire dal capoluogo Cesena. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’evento nazionale promosso da Confcommercio in tutta Italia per porre al centro dell’agenda politica e dell’attenzione dell’opinione pubblica l’urgenza di intervenire a favore del piccolo commercio di prossimità, pilastro della vita delle città e della coesione sociale.