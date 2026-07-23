Cesena, verso il futuro Auditorium: approvati i lavori all’aula magna di Psicologia

Un luogo nato per la didattica universitaria che si prepara a diventare uno dei nuovi palcoscenici di Cesena. Prosegue il percorso di rigenerazione urbana dell’Ex.tra Arrigoni con uno tra gli interventi più attesi dell’intero progetto: la nascita dell’Auditorium cittadino, destinato a diventare un luogo delle arti, della musica, del teatro e ad entrare di diritto nella stagione culturale autunno-inverno.

La Giunta di Cesena ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo del secondo stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria dell’Aula Magna del Dipartimento di Psicologia, per un importo complessivo di 220mila euro, finanziato in parte con avanzo di amministrazione e in parte con proventi da alienazioni. L’Aula Magna, collocata al piano terra del complesso Ex.Tra Arrigoni, è stata progettata per ospitare circa 394 spettatori ed è dotata di ingresso autonomo, locali di servizio, servizi igienici accessibili, sala traduttori e sala proiezioni. Le finiture in legno e i rivestimenti fonoassorbenti che caratterizzano l’ambiente garantiscono già oggi un’elevata qualità acustica, destinata a essere ulteriormente valorizzata con i lavori programmati.

“Questo intervento – commenta l’assessora alla Rigenerazione urbana, Cristina Mazzoni – rappresenta un passaggio fondamentale verso la trasformazione dell’Aula Magna nel nuovo Auditorium della città: una sala da circa 400 posti che, oltre a mantenere la propria funzione universitaria, diventerà un punto di riferimento per la programmazione culturale cittadina e per lo svolgimento di eventi scolastici e istituzionali. Così come è avvenuto per gli altri spazi dell’Ex.Tra Arrigoni, oggi sede del Centro per l’Impiego regionale e dell’incubatore d’impresa CesenaLab, anche questo intervento completa il percorso di rigenerazione di un’area strategica della città. Restituiremo ai cesenati uno spazio già dotato di caratteristiche architettoniche e acustiche di grande qualità, che potrà ospitare spettacoli, concerti, convegni e iniziative culturali. L’obiettivo – prosegue – è quello di consolidare l’Ex Tra Arrigoni come un polo dedicato ai giovani, alla creatività, all’innovazione e alla cultura, capace di attrarre progettualità, talenti e, ci auguriamo, anche nuove imprese culturali e creative che possano contribuire alla crescita e alla vitalità della nostra città”. L’obiettivo è completare i lavori entro settembre, così da restituire alla città uno spazio pienamente sicuro e pronto per le successive opere di allestimento.

L’esecuzione delle opere elencate consentirà di completare il ripristino del controsoffitto, completamente rimosso a seguito del distacco di alcune sue parti che avevano evidenziato criticità nel sistema di sospensione. Contestualmente saranno realizzati il nuovo impianto di illuminazione ordinaria ed emergenziale e tutte le predisposizioni impiantistiche necessarie per l’installazione del futuro sistema audio, che sarà realizzato con il terzo stralcio dell’intervento.