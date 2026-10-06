Cesena, verifiche tecniche alla torre dell’orologio del palazzo del Ridotto

A Cesena sono iniziate questa mattina le attività di approfondimento tecnico dedicate alla torre dell’orologio del palazzo del Ridotto, uno degli edifici storico-monumentali della città di Cesena. Prosegue così il percorso di tutela e valorizzazione dell’edificio che, dopo i lavori recentemente conclusi sul tetto, entra in una nuova fase di studio e analisi, su progetto dell’Amministrazione comunale. La campagna diagnostica è finalizzata all’analisi della vulnerabilità della torre e alla successiva progettazione degli interventi di restauro e consolidamento strutturale.

Le prime indagini si svolgeranno nella giornata di oggi e proseguiranno lunedì 12 ottobre nell’area adiacente alla torre. Le stesse saranno eseguite per l’intero mese e nelle prime settimane di novembre, con ulteriori verifiche dedicate alla muratura, alla struttura lignea del solaio e alla struttura di sostegno delle campane. L’intervento rappresenta un passaggio fondamentale per conoscere in maniera approfondita le caratteristiche e lo stato di conservazione della struttura prima di procedere alla definizione degli interventi.

Gli accertamenti consentiranno di verificare le condizioni generali del monumento, analizzarne le caratteristiche costruttive e raccogliere tutti gli elementi tecnici necessari alla progettazione del successivo intervento strutturale. Il progetto sarà orientato a due obiettivi principali: la completa messa in sicurezza della Torre e il recupero della piena fruibilità della terrazza superiore, oggi non accessibile. A questo scopo è prevista anche la realizzazione di una nuova scala interna di collegamento, che consentirà di raggiungere la terrazza e di tornare a utilizzare lo spazio anche per il posizionamento delle bandiere.