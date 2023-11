Cesena, vento forte: cadono alberi e volano recinzioni

Pericoli e danni per il forte vento fin dalle prime ore di oggi, con gli agenti della polizia locale di Cesena impegnati a fondo per cercare di garantire la massima sicurezza, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini e intervenendo al fianco dei vigili del fuoco. Fin dalla notte scorsa le raffiche molto forti si sono fatte sentire ma la prima emergenza si è verificata attorno alle 11 di questa mattina, in via don Minzoni, dove un grosso albero è caduto sulla strada. Ulteriori interventi sono stati eseguiti nelle vie Garampa ed Europa per rami pericolanti; in via Natale Dell’Amore, dove il vento ha divelto la recinzione di un cantiere; in via Barbotto, dove la strada è stata chiusa al traffico a seguito della caduta di un arbusto.