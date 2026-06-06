Cesena, venti auto d’epoca pronte a togliere il fiato per tre giorni: ci sarà anche una Adler del 1907

Sulle strade della Riviera romagnola torna per gli appassionati delle quattro ruote l’appuntamento “Autogirovagando... nel passato”, la manifestazione turistica-culturale con protagoniste vetture dei primi decenni del Novecento.

Nel prossimo fine settimana, 20 equipaggi da tutta Italia, di cui 6 romagnoli, prenderanno parte all’iniziativa promossa dall’ex presidente del “Chc Cesena”, Alberto Ghini, scomparso nel 2021. Vetture realizzate entro il 1939 attraverseranno località marittime e dell’entroterra, facendo tappa in alcuni dei principali luoghi culturali della Romagna.

Tra le auto d’epoca che prenderanno parte alla manifestazione sarà possibile osservare anche un Wolseley del 1932, una Adler del 1907, la Rolls Roys del 1934 guidata da Winston Churchill, una Fiat 514 e la Flint del 1924. Nel 2025 “Autogirovagando” è stato inserito per il secondo anno da Asi all’interno del “Circuito Tricolore”, ricevendo per la nona volta il premio “Manovella d’oro”.

Programma

Gli equipaggi si ritroveranno venerdì mattina alle 10.30 al “Grand Hotel da Vinci” di Cesenatico, con partenza prevista alle 11. Gli amatori si dirigeranno verso Bellaria-Igea Marina dove faranno tappa al castello Benelli. Proseguiranno il proprio itinerario verso Rimini, dove si terrà dalle 16.30 la visita al Borgo San Giuliano e alla Rimini Romana. Al rientro, cena di gala sempre al “Grand Hotel da Vinci”.

Nella giornata di sabato le auto d’epoca lasceranno le strade della costa per addentrarsi nell’entroterra. Alle10 è prevista la visita alla Centrale del Latte di Cesena, mentre alle ore 11.45 gli equipaggi ammireranno lo splendido scenario del teatro Giuseppe Verdi all’interno della rocca di Forlimpopoli. Per il pranzo non poteva mancare una sosta a Casa Artusi, dove nel pomeriggio alle 15.30 lo scrittore Andrea Gentili presenterà il suo libro “Raid Pechino-Parigi 1907”.

Alle 21 si entrerà nel vivo di “Girovagando”. Le venti vetture sfileranno lungo viale Carducci fino alla rotonda di viale Trento, poi torneranno indietro e imboccheranno viale Isonzo fino al lungomare. Da qui si dirigeranno verso piazza Andrea Costa, dove faranno tappa nel parco chiuso allestito. Qui gli appassionati, e la giuria del concorso, potranno osservare questi patrimoni a quattro ruote. La serata sarà condotta dalla presidente Emanuela Paglierani e saranno presenti anche Matteo Ruffilli, presidente della commissione giovani Asi, e Felice Graziani, ideatore del “Circuito Tricolore”.

Domenica gli equipaggi cambieranno mezzo e si gusteranno un piacevole momento in mezzo al mare, a bordo della motonave “Super Tayfun”. Al rientro, si terranno le premiazioni delle quattro categorie in concorso. Verrà attribuito anche il 5° Memorial Alberto Ghini, in memoria del fondatore di questa longeva manifestazione automobilistica.