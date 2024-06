Cesena: «Venite, ho ucciso la mia donna», denunciato per procurato allarme dai Carabinieri

Chiama le forze dell’ordine e annuncia di aver ammazzato la compagna. Non è vero e finisce denunciato per procurato allarme. Un sabato sera movimentato in pieno centro cittadino. Nella notte un uomo ha avvisato le forze dell’ordine di aver ucciso la compagna. Una segnalazione che ha fatto subito scattare l’allarme con la massima allerta, con i femminicidi sempre più frequenti a livello nazionale.

Quindi, arrivata la segnalazione, c’è stato un grande spiegamento di forze alla ricerca dell’uomo che aveva lanciato l’allarme, cercando di individuarlo. Gli avventori dei locali della movida in piazza del Popolo e dintorni hanno potuto assistere alla scena anomala. Prima ha fatto un giro per la piazza una pattuglia della polizia. Poi è arrivata una auto dei carabinieri. Quindi una macchina senza insegne con una persona in borghese che ha parcheggiato vicino alla fontana. Gli avventori dei locali si sono visti avvicinare da persone in divisa che chiedevano se avevano visto una donna in difficoltà. Qualcuno ha indicato una ragazza che piangeva in un’altra zona del centro e che potrebbe non c’entrare nulla con questo caso. Poi la piazza si è riempita di diverse auto dei carabinieri, una ambulanza del 118 e una auto medicalizzata.

Alla fine la coppia sarebbe stata rintracciata. Lei non avrebbe portato i segni di violenza e non avrebbe riferito di averne subita, pertanto i carabinieri hanno denunciato l’uomo per procurato allarme.