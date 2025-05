Cesena, venerdì le prove delle sirene anti alluvione e fiaccolata con il vescovo

CESENA. Venerdì 16 maggio alle 15.45 al Ponte vecchio verrà effettuato il primo test ufficiale delle sirene di allerta, recentemente installate in città per segnalare l’eventuale pericolo di esondazione delle acque del fiume Savio. Interverranno il sindaco Enzo Lattuca e alcuni rappresentanti della Protezione civile comunale. Sempre venerdì, alle 20.30, partirà invece la fiaccolata con la presenza del vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo che impartirà la benedizione al fiume Savio durante il percorso. Il ritrovo è alle 20 presso la chiesa di San Rocco, in via Luigi Carlo Farini 248 a Cesena. AI ritorno la parrocchia offrirà ciambella e albana per tutti.